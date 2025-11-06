Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneuter Unfall mit Seniorin - welche zuvor Gas und Bremse verwechselt hatte - hoher Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am Dienstagmittag (04.11.2025) kam es gegen 11:30 Uhr in Langen im Bereich der Ziegeleistraße zu einem Unfall, bei welchem eine Seniorin augenscheinlich Gas und Bremse an ihrem PKW verwechselt hatte. Die 83-jährige Frau aus Langen war hierbei mit ihrem PKW BMW rückwärts über eine Leitplanke sowie gegen einen Baum gefahren. Hierbei entstand hoher Sachschaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro.

Es handelte sich bereits um den dritten Unfall binnen weniger Tage, bei welchen eine Seniorin Gas und Bremse im PKW verwechselt hatte und dadurch hohen Sachschaden verursachte. In einem Unfall am 30.10.2025 in Altenwalde wurde eine Mitarbeiterin des dortigen Einkaufsmarktes leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell