Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wieder mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis und auf der BAB27 - Bekämpfung von Hauptunfallursachen Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (05.11.2025) und in der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde wieder mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 08:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit einem Kleintransporter im Bereich der Poststraße in Cuxhaven kontrolliert. Er war hierbei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihm diese vor über zwei Jahren gerichtlich entzogen worden war. Der Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, dass er um diesen Umstand weiß, er jedoch beruflich regelmäßig PKW fahren müsse.

Gegen 15:30 Uhr wurde in der Raiffeisenstraße in Bad Bederkesa ein PKW gemeldet, welche ohne gültige Siegel an den Kennzeichen unterwegs war. Kurze Zeit später konnte der Fahrzeugführer, ein 60-jähriger Mann aus Steinau, angetroffen werden. Der genutzte PKW war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichen waren mit falschen Siegeln versehen worden. Der Mann muss sich nun wegen diverser Verfahren verantworten.

Gegen 16:30 Uhr wurde ein 47-jähriger Beverstedter mit seinem PKW im Bereich der Hindenburgstraße in Beverstedt kontrolliert. Der Mann war hierbei nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 01:00 Uhr am heutigen Donnerstag wurde ein 38-jähriger Mann mit seinem PKW auf der BAB27 im Bereich Loxstedt kontrolliert. Er stand hierbei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1 Promille.

Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung stellen noch immer eine der Hauptunfallursachen dar, vor allem bei Unfällen mit schweren oder schwersten Unfallfolgen. Fahrzeugführer, die ohne Fahrerlaubnis unterwegs sind, haben diese häufig im Vorfeld verloren, da Sie unter eben jenem Einfluss am Steuer kontrolliert wurden oder bereits einen Unfall hatten. Die Bekämpfung dieser Unfallursachen ist daher eine unserer Hauptaufgaben, sodass Fahrzeugführende überall zu jeder Tages- und Nachtzeit mit entsprechenden Kontrollen rechnen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell