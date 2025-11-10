Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Motorrades in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Montag (03.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 08:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr ein Aprilia Motorrad (Typ SX 125) vom Motorradparkplatz der Berufsbildenden Schulden an der Beethovenallee in Cuxhaven.

Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben oder die sagen können, wo das Motorrad aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell