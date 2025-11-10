PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Motorrades in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

POL-CUX: Diebstahl eines Motorrades in Cuxhaven - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits am vergangenen Montag (03.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 08:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr ein Aprilia Motorrad (Typ SX 125) vom Motorradparkplatz der Berufsbildenden Schulden an der Beethovenallee in Cuxhaven.

Zeugen, die etwas verdächtiges beobachtet haben oder die sagen können, wo das Motorrad aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 14:03

    POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Derzeit liegen keine presserelevanten Sachverhalte vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven i.A. Nicole Spielmann Telefon: 04721/573-0 Werner-Kammann-Straße 8 27472 Cuxhaven ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:50

    POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt/Bremerhaven/BAB27. Am Donnerstag, den 06.11.2025, gerieten zwei Fahrzeuge in eine Verkehrskontrolle der Beamten des Polizeikommissariats Geestland. Um 03:00 Uhr wurde nahe der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd ein 23-jähriger Mann mit seinem Peugeot Traveller kontrolliert. Sein irischer Führerschein war seit über einem Jahr abgelaufen. An der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen kontrollierten die Beamten gegen 16:00 Uhr ein ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 15:30

    POL-CUX: Wieder mehrere Verkehrsdelikte im Landkreis und auf der BAB27 - Bekämpfung von Hauptunfallursachen Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr

    Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Mittwoch (05.11.2025) und in der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde wieder mehrere Verkehrsteilnehmende kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften. Gegen 08:15 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren