Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Betrug in einem Verbrauchermarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am 20.11.2025 gegen 08:00 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte eine Frau, ihren Einkauf mit einer ihr fremden EC-Karte zu begleichen.

Die aufmerksame Mitarbeiterin erkannte die Kundin und forderte sie auf, ihren Personalausweis zum Abgleich vorzulegen. Die Beschuldigte verweigerte dies, reagierte aggressiv und warf eine nicht bezahlte Glasflasche samt Inhalt auf den Boden, wodurch diese zerbrach.

Im weiteren Verlauf wurde weiteres mutmaßlich entwendetes Diebesgut bei der Frau aufgefunden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

