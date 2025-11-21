Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Fahrzeug gerät bei Reparaturarbeiten in Brand
Wangerland (ots)
Am 20.11.2025, gegen 20:37 Uhr, geriet auf einem Betriebsgelände im Bereich Landeswarfen in Wangerland ein Pkw während privater Reparaturarbeiten in Brand.
Nach bisherigen Erkenntnissen war der Verursacher von seinem Bruder damit beauftragt worden, an einem neu erworbenen Fahrzeug Schweißarbeiten am Schweller durchzuführen. Während dieser Arbeiten entzündete sich zunächst der dahinterliegende Dämmstoff, ehe schließlich der gesamte Pkw in Brand geriet.
Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Brandhergang dauern an.
