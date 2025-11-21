Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ältere Pkw-Fahrerin verliert Orientierung - Polizei bringt Dame sicher nach Hause

Zetel (ots)

Am 20.11.2025, gegen 17:15 Uhr, verlor eine 85-jährige Fahrzeugführerin in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel die Orientierung, nachdem sie zuvor nach einem Werkstattbesuch in Varel falsch abgebogen war. In der einsetzenden Dunkelheit fühlte sie sich schließlich nicht mehr in der Lage, sicher weiterzufahren. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die Beamten das Fahrzeug an einer nahegelegenen Tankstelle gesichert ab und brachten die Dame anschließend wohlbehalten nach Hause.

