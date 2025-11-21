Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ältere Pkw-Fahrerin verliert Orientierung - Polizei bringt Dame sicher nach Hause
Zetel (ots)
Am 20.11.2025, gegen 17:15 Uhr, verlor eine 85-jährige Fahrzeugführerin in der Jakob-Borchers-Straße in Zetel die Orientierung, nachdem sie zuvor nach einem Werkstattbesuch in Varel falsch abgebogen war. In der einsetzenden Dunkelheit fühlte sie sich schließlich nicht mehr in der Lage, sicher weiterzufahren. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die Beamten das Fahrzeug an einer nahegelegenen Tankstelle gesichert ab und brachten die Dame anschließend wohlbehalten nach Hause.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell