Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 21.11. - 23.11.2025

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Mitfahrern

Am Freitagmorgen befuhr eine 52-jährige Pkw Fahrerin mit einem Firmenwagen die Hooksieler Landstraße in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Aufgrund der vorherrschenden winterglatten Fahrbahn und der Tatsache, dass auf dem Pkw noch Sommerreifen montiert waren, kam die Pkw-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dort befindlichen Baum und kam in einem Entwässerungsgraben zum Stehen. Zwei Mitfahrer in dem Pkw wurden leicht verletzt. An dem Pkw und dem Baum entstand Sachschaden. Gegen die Pkw-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Notarztwagens im Einsatz, vier leichte verletzte Personen

Am Samstagvormittag befuhr ein Notarztwagen der Feuerwehr, unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten, die Friedrich-Paffrath-Straße in Fahrtrichtung Süden. Im Kreuzungsbereich zur Bismarckstraße kollidierte der Wagen mit einem weiteren Wagen, der die Bismarckstraße stadteinwärts befuhr. Vier Personen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Sachbeschädigung an Pkw/Zeugenaufruf

Am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Kniprodestraße zu einer Sachbeschädigung an sechs beteiligten Pkw. An vier Fahrzeugen wurde jeweils der Außenspiegel beschädigt. Bei zwei weiteren Fahrzeugen kam es zu keinem Sachschaden am Außenspiegel. Mehrere Ermittlungsverfahren gegen den bisher unbekannten Täter wurden eingeleitet. Eventuelle Zeugen zu dem genannten Sachverhalt mögen sich bitte mit der Polizei Wilhelmshaven telefonisch in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

