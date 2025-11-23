Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 21.11.-23.11.25

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti in der Vareler Innenstadt

Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wird im Innenstadtbereich Varel (Hindenburgstraße) die Statur der Krabbenpulerin sowie ein daneben befindliches Hinweisschild mit schwarzer Farbe besprüht. Die Tat wurde am 21.November, um 09:30 Uhr, festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Zetel

Am Donnerstag den 20. November, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand abgestellten PKW in der Bohlenberger Straße. An dem abgestellten PKW entsteht Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Varel

Am Freitag den 21. November, in der Zeit von 15:10 Uhr bis 15:15 Uhr, gerät ein bisher unbekannter Fahrzeugführer auf der Wiefelsteder Straße mit seinem LKW zu weit auf die Gegenfahrbahn und touchiert hierbei einen entgegenkommenden PKW. Durch den Zusammenstoß entsteht beim PKW ein Sachschaden am Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernt sich mit seinem LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Nähere Informationen zu dem unfallverursachenden LKW sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung im Kleingartenverein "Kolonie Strußkamp" in Varel

In der Zeit vom 13. November bis zum 21 November wird durch einen unbekannten Täter das Zugangstor einer Gartenparzelle im Kleingartenverein "Kolonie Strußkamp" in Varel beschädigt. Zudem schlägt der Täter mit einem Pflasterstein die Verglasung der Eingangstür des in der Parzelle befindlichen Gartenhauses ein. Zu einem Betreten des Gartenhauses ist es nicht gekommen.

Trunkenheitsfahrt in Varel

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ist durch Beamte der Polizei Varel am späten Abend des 22. November ein 35-jähriger alkoholisierter Fahrzeugführer festgestellt worden. Dieser befuhr mit seinem PKW die Straße Großer Winkelsheidermoorweg. Aufgrund des gemessenen Wertes der Alkoholisierung (0,9 Promille) wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer daraufhin untersagt.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Fahrzeugführer

Am Samstag den 22. November kam es in der Plaggenkrugstraße in Obenstrohe zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW. Der 37-jährige Fahrer des PKW geriet hierbei in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem PKW gegen einen Telefonmast. Dieser ist dadurch beschädigt worden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem unverletzten Fahrzeugführer durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,32 Promille. Eine Blutprobe beim Fahrzeugführer wurde entnommen, sowie dessen Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Bockhorn

Am späten Abend des 22. November kam es in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Kranenkamperstraße Ecke Weißenmoorstraße übersah ein Fahrzeugführer einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zum Zusammenstoß. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Durch den Zusammenprall erlitt eine 54-jährige Person leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell