PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungsgeschehen in Zetel - störungsfreier Verlauf

Zetel (ots)

Für den 23.11.2025, zwischen 15:00 und 17:30 Uhr wurde eine Versammlung in geschlossenen Räumen in der "Alten Feuerwehr" in Zetel durchgeführt. Parallel wurde für denselben Tag eine Versammlung in Form einer Kundgebung auf dem Markthamm in Zetel angezeigt. Beide Versammlungen wurden zuvor öffentlich beworben und erfahrungsgemäß ist bei vergleichbaren Versammlungen mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen.

Polizeiinspektionsleiter und Gesamteinsatzleiter Jörg Beensen erklärt zum Auftrag der Polizei in diesem Zusammenhang: "Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die heute den Schutz der Rechte aller Beteiligten -der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie unbeteiligter Dritter im Umfeld, professionell gewährleistet haben" sagt Polizeiinspektionsleiter und Gesamteinsatzleiter, Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatzverlauf ruhig und friedlich und es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 10:16

    POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 21.11.-23.11.25

    Wilhelmshaven (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti in der Vareler Innenstadt Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wird im Innenstadtbereich Varel (Hindenburgstraße) die Statur der Krabbenpulerin sowie ein daneben befindliches Hinweisschild mit schwarzer Farbe besprüht. Die Tat wurde am 21.November, um 09:30 Uhr, festgestellt. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:12

    POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 21.11.-23.11.25

    Wilhelmshaven (ots) - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 21.11.2025, gegen 14:05 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Addernhausener Straße eine Fahrzeugkombination aus Traktor und zulassungsfreiem Anhänger auf. Obwohl am Anhänger eine 25-km/h-Plakette angebracht war, überschritt das Gespann deutlich die zulässige Geschwindigkeit. Die Polizei weist darauf hin, dass ein solcher Anhänger bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren