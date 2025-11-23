Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versammlungsgeschehen in Zetel - störungsfreier Verlauf

Zetel (ots)

Für den 23.11.2025, zwischen 15:00 und 17:30 Uhr wurde eine Versammlung in geschlossenen Räumen in der "Alten Feuerwehr" in Zetel durchgeführt. Parallel wurde für denselben Tag eine Versammlung in Form einer Kundgebung auf dem Markthamm in Zetel angezeigt. Beide Versammlungen wurden zuvor öffentlich beworben und erfahrungsgemäß ist bei vergleichbaren Versammlungen mit einem hohen Besucheraufkommen zu rechnen.

Polizeiinspektionsleiter und Gesamteinsatzleiter Jörg Beensen erklärt zum Auftrag der Polizei in diesem Zusammenhang: "Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die heute den Schutz der Rechte aller Beteiligten -der Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie unbeteiligter Dritter im Umfeld, professionell gewährleistet haben" sagt Polizeiinspektionsleiter und Gesamteinsatzleiter, Leitender Polizeidirektor Jörg Beensen.

Aus polizeilicher Sicht verlief der Einsatzverlauf ruhig und friedlich und es kam zu keinen nennenswerten Zwischenfällen.

