Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Eine Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag im Stadtteil Jungbusch.

Ein 71-jähriger Mann war gegen 11.30 Uhr mit seinem Dacia auf der Hafenstraße in Richtung Parkring unterwegs. Als der in gleicher Richtung voranfahrende 35-Jährige seinen BMW abbremste, um nach links in die Kirchenstraße abzubiegen, fuhr ihm der Dacia-Fahrer hinten auf. Dabei zog sich der BMW-Fahrer leichte Verletzungen am Kopf und am Finger zu. Zur Behandlung begab er sich selbständig zum Arzt. Der Dacia wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Gegen den 71-Jährigen wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell