Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Ein 24-jähriger Mann war gegen 7.30 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der B 37 vom Heidelberger Kreuz in Richtung Bergheimer Straße unterwegs. Als kurz nach der Ausfahrt in Richtung Eppelheim der Verkehr stockte, übersah der 24-Jährige, dass der voranfahrende 28-jährige Mercedes-GLA-Fahrer sein Fahrzeug abbremste und fuhr diesem hinten auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, deren Fahrer kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

