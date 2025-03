POL-PPKO: Erneute Rotlichtkontrollen im Stadtgebiet Koblenz

Koblenz (ots) - Am heutigen Dienstag, 11.03.25, stand ein Bus des Öffentlichen Nahverkehrs gegen 09.30 Uhr an der Bushaltestelle Clemensstraße in Fahrtrichtung Theater. Aus bisher nicht bekanntem Grund fuhr der Busfahrer los und touchierte zunächt einen Lkw, welcher sodann auf einen Pkw auffuhr. Anschließend geriet der Bus auf den Gehwegbereich, wobei eine dort ...

