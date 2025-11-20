PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht - Fahrzeuginsassen flüchten; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162958), ereignete sich am heutigen Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, auf der L 594 ein Verkehrsunfall zwischen Nußloch und Leimen, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die in diesem Bezug erforderlich gewordenen Sperrmaßnahmen konnten letztlich, nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-, Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen, um 19:45 Uhr gänzlich aufgehoben werden. Die Fahrbahn ist wieder frei befahrbar. Konkrete Informationen zu dem Unfallgeschehen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 15:08

    POL-MA: BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.3

    BAB 6 (ots) - Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der BAB 6 Heilbronn Richtung Mannheim, zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz in Fahrtrichtung Darmstadt, ein Unfall mit vier Fahrzeugen. (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162074) (PM Nr. 2: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162146) Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seiner Sattelzugmaschine den mittleren ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 12:40

    POL-MA: Einkaufswagen im Gleis - Bundespolizei ermittelt in zwei Fällen und sucht Zeugen

    Hockenheim (ots) - Mittwochnachmittag (19. November) haben bislang unbekannte Personen am Bahnhof Hockenheim mehrere Einkaufswagen in die Gleise gelegt. Ein Zug überfuhr die Wagen, verletzt wurde dabei niemand. Die Bundespolizei bittet um Hinweise. Als die S9 gegen 17:30 Uhr am Gleis 1 in den Bahnhof Hockenheim einfuhr, bemerkte der Triebfahrzeugführer zunächst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren