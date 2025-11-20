POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht - Fahrzeuginsassen flüchten; Pressemitteilung Nr. 2
Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162958), ereignete sich am heutigen Donnerstag, gegen 14:00 Uhr, auf der L 594 ein Verkehrsunfall zwischen Nußloch und Leimen, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die in diesem Bezug erforderlich gewordenen Sperrmaßnahmen konnten letztlich, nach Abschluss der Unfallaufnahme sowie der Rettungs-, Abschlepp- und Reinigungsmaßnahmen, um 19:45 Uhr gänzlich aufgehoben werden. Die Fahrbahn ist wieder frei befahrbar. Konkrete Informationen zu dem Unfallgeschehen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
