Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht - Fahrzeuginsassen flüchten; PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag ereignete sich um kurz nach 14:00 Uhr ein Unfall auf der L 594 zwischen Nußloch und Leimen.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge verursachte eine bislang unbekannte Person, die mit einem BMW auf der Landstraße unterwegs war, bei einem Überholmanöver einen Unfall. Bei dem Unfall waren zwei weitere Fahrzeuge beteiligt. Nach der Kollision flüchteten die Insassen des BMW von der Unfallstelle. Für die Suche nach den Personen befindet sich unter anderem ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Zum konkreten Unfallhergang sowie zum Verletzungsbild und dem Schadensausmaß liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Derzeit ist die L 594 zwischen Nußloch und Leimen gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

