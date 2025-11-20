Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 15-Jährige von Hund gebissen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine 15-jährige Jugendliche wurde am Mittwochmorgen im Stadtteil Waldhof von einem Hund gebissen.

Die Jugendliche verließ gegen 6.40 Uhr das Haus in der Schwalbacher Straße, um zur Schule zu gehen. Vor dem Haus fiel ihr das Mobiltelefon aus der Hand auf den Gehweg. Als sie sich bückte, um es aufzuheben, wurde sie unvermittelt von einem Hund angefallen und ins Gesicht gebissen. Sie wehrte den Hund noch mit der Hand ab und rannte wieder ins Haus zurück.

Woher der Hund kam und ob sich der Hundebesitzer in der Nähe befand, ist derzeit noch unklar.

Bei dem Hund soll es sich um ein Tier mit hellem Fell und längerer Schnauze gehandelt haben. Mehr konnte die 15-Jährige nicht erkennen, da alles sehr schnell ging.

Zur Behandlung begab sich die Jugendliche mit ihrer Mutter ins Krankenhaus. Sie hatte eine Bisswunde zwischen Nase und Mund sowie eine Wunde am Mundwinkel erlitten, die jeweils genäht werden mussten.

Gegen den unbekannten Besitzer oder die unbekannte Besitzerin des Hundes wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell