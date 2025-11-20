PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend wurden zwei Personen in flagranti dabei erwischt, wie sie in Weinheim Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer entwendeten.

Ein Zeuge konnte gegen 19.20 Uhr das Duo, eine 36-jährige Frau und einen 38-jährigen Mann, dabei beobachten, wie sie zahlreiche Kleidungsstücke aus einem Altkleider-Sammelcontainer in der Breslauer Straße herauszogen und nach brauchbarer Kleidung durchsuchten. Dieser verständigte daraufhin die Polizei. Noch bei der Tatausführung kam eine Polizeistreife dazu und konnte die beiden festnehmen.

Gegen das Diebesduo wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

