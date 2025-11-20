Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte brechen in Wohnungen ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwoch wurde in zwei Wohnungen im Mannheimer Stadtteil Schönau eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 16:20 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Tilsiter Straße und entwendete daraus eine Gelddose samt Inhalt. Außerdem wurde aus einer Vitrine Bargeld entnommen. Der entstandene Diebstahlschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Außerdem gelangten Unbekannte im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr und 19:15 Uhr in eine Wohnung im Insterburger Weg. Aus den Räumlichkeiten, die sich ebenfalls in einem Mehrparteienhaus befinden, wurde Goldschmuck von bislang unbekanntem Wert entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die von den Ermittlerinnen und Ermittlern für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell