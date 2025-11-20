PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch war ein 23-Jähriger mit einem Mercedes-Benz c 200 auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Richtung Mannheim unterwegs. Infolge des zu geringen Sicherheitsabstands zu einem vorausfahrenden Fiat kam es um kurz vor 18 Uhr zu einem Auffahrunfall, als dieser abbremste. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 80-jährigen Fiat-Fahrers auf den vor ihm fahrenden Mercedes-Benz ML 300 geschoben. Beim Unfall wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Alle drei Kraftfahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 09:46

    POL-MA: Neckarbischofsheim/RNK - Scheunenbrand, PM Nr. 2

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwochabend rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte des THW sowie der Rettungsdienst zu einem Brand einer Scheune in der Sinsheimer Straße aus (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162233). Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr dauerte es rund drei Stunden, bis der Brand der Scheune, in der ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:20

    POL-MA: Mannheim: LKW bleibt an Überdachung hängen

    Mannheim (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger LKW-Fahrer auf das Gelände einer Tankstelle in der Spreewaldallee und blieb mit seinem Fahrzeug der Marke Renault an der Überdachung hängen. Durch die Kollision wurde neben dem LKW auch das Dach beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehr als 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Nach der Unfallaufnahme konnte der LKW-Fahrer seine Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren