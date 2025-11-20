Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch war ein 23-Jähriger mit einem Mercedes-Benz c 200 auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke in Richtung Mannheim unterwegs. Infolge des zu geringen Sicherheitsabstands zu einem vorausfahrenden Fiat kam es um kurz vor 18 Uhr zu einem Auffahrunfall, als dieser abbremste. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das Fahrzeug des 80-jährigen Fiat-Fahrers auf den vor ihm fahrenden Mercedes-Benz ML 300 geschoben. Beim Unfall wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Alle drei Kraftfahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

