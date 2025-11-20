PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige E-Bikes sichergestellt - Eigentümer gesucht

Mannheim (ots)

Im Zuge von Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal gegen zwei Männer im Alter von 23 und 46 Jahren, die im Verdacht stehen, im September und Oktober 2025 im Bereich mehrere Fahrräder und E-Bikes gestohlen zu haben, wurden zwei weitere E-Bikes sichergestellt.

Bei den beiden Bikes, deren Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt sind, handelt es sich um ein E-Bike der Marke Cube in der Farbe Grau sowie ein E-Bike der Marke Focus in Dunkelgrau.

Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen dauern an.

Die Eigentümerin oder der Eigentümer, beziehungsweise Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrrädern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Wichtiger Hinweis: Eine Herausgabe der Fahrräder kann nur gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises und nach erfolgter Freigabe durch die zuständige Staatsanwaltschaft erfolgen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

