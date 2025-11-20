Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter beschädigt Eingangstür - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte am Mittwochmorgen die Verglasung einer Eingangstür in der Straße Im Winkel im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund. Um kurz vor 10 Uhr konnte ein Anwohner beobachten, dass ein Mann sich mit schnellen Schritten auf die Hauseingangstür des Hauses zulief. Unvermittelt schlug der Unbekannte gegen die Verglasung, die dann zu Bruch ging. Darüber hinaus wurde der Türgriff verbogen. Dann entfernte sich der Mann wieder. Bislang ist das Motiv des Tatverdächtigen unklar, ebenso wie der Gegenstand, mit dem der Mann die Schäden verursachte. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Der Tatverdächtige wirkte ungepflegt und hatte längere, zottelige Haare. Er trug ein dunkelblaues Fleece-Oberteil und eine dunkle Hose. Auffällig war, dass der Mann keine Schuhe trug, sondern lediglich in Socken unterwegs war.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

