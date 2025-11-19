Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es kurz vor 18.30 Uhr, im Bereich der Mannheimer Weidenstraße, zu einer starken Rauchentwicklung im Hausgang eines Mehrfamilienhauses. Hierbei wurden durch die eintreffende Feuerwehr neben der Brandbekämpfung auch elf Bewohner ins Freie geleitet, davon zehn über Drehleitern. Nachdem ein Brand von Unrat im Kellerbereich als Ursache der Rauchentwicklung festgestellt wurde, ...

