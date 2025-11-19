POL-MA: Neckarbischofsheim
RNK - Scheunenbrand
Neckarbischofsheim / RNK (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Scheunenbrand im Bereich der Sinsheimer Straße in Neckarbischofsheim. Nach ersten Informationen steht die Scheune im Vollbrand. Weitere Informationen liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell