POL-MA: Kellerbrand - Pressemitteilung Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es in der Weidenstraße in Mannheim, zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Kellerbrandes. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
