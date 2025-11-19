PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kellerbrand - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in der Weidenstraße in Mannheim, zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aufgrund eines gemeldeten Kellerbrandes. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Kai Wimmer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

  • 19.11.2025 – 16:05

    POL-MA: BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.2

    BAB 6 (ots) - PM Nr.1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6162074 Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein Autofahrer gegen 14:35 Uhr die mittlere Spur der BAB 6 und beabsichtigte im Weiteren, auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei übersah er ein Fahrzeug, das sich bereits auf der rechten Fahrspur befand, touchierte dieses und wurde über die mittlere auf die linke Fahrspur gedreht. Hierbei prallte das ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 15:34

    POL-MA: Mannheim: 67-jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Haft

    Mannheim (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 67-jährigen italienischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 18.11.2025 versucht zu haben, eine zum ...

    mehr
