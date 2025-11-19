PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unbekannter Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fußgängerin - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bereits am Mittwoch, den 12.11.2025, gegen 17:30 Uhr war eine 54-Jährige gemeinsam mit ihrem Kind in der Rohrbacher Straße/Bahnhofstraße unterwegs. An einer roten Fußgängerampel stoppten die beiden Fußgänger. Als diese auf Grün wechselte, liefen die 54-Jährige sowie ihr Kind über die Straße, als sich plötzlich ein Radfahrer näherte und mit der 54-Jährigen zusammenstieß. Der Unbekannte war mit seinem Fahrrad aus Richtung Adenauerplatz kommend unterwegs und missachtete dabei das für ihn geltende Rotlicht, woraufhin es zwischen ihm und der Fußgängerin zur Kollision kam. Die beiden Unfallbeteiligten stürzten in der Folge zu Boden. Der Radfahrer erkundigte sich zunächst nach dem Gesundheitszustand der Frau, stieg jedoch daraufhin auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Örtlichkeit. Ein Zeuge, der ebenfalls mit seinem Fahrrad unterwegs war, nahm zwar die Verfolgung des unbekannten Radfahrers auf, verlor diesen jedoch wenig später aus dem Blickfeld. Die 54-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Unbekannte einen Rucksack einer Lieferantenkette getragen haben. Nähere Informationen zum Fahrer liegen bislang nicht vor und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte bittet weitere Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Radfahrer geben können, sich unter der Tel.: 06221 / 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

