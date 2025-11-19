Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 67-jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Haft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim Untersuchungshaftbefehl gegen einen 67-jährigen italienischen Staatsangehörigen erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am 18.11.2025 versucht zu haben, eine zum Tatzeitpunkt 63-jährige Frau zu töten.

Der 67-Jährige soll die Frau gegen 19:00 Uhr in der Freiburger Straße angegriffen und gedroht haben, sie zu töten. Dabei habe er sie körperlich attackiert und zu Boden gerissen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt die Frau Stich- und Schnittverletzungen unterhalb ihres Kinns. Durch die Schreie der Frau wurden Passanten auf die Tat aufmerksam, woraufhin der Tatverdächtige zu Fuß flüchtete. Er konnte wenig später widerstandslos festgenommen worden.

Die 63-jährige Frau hatte bei dem Angriff schwere Verletzungen erlitten und war zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde beim Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 67-Jährigen erwirkt. Er wurde am Mittwochmittag, 19.11.2025, dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Nach der Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und dem Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell