Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr.1

BAB 6 (ots)

Aktuell kommt es auf der BAB 6 Heilbronn Richtung Mannheim, zwischen dem Kreuz Mannheim und dem Viernheimer Kreuz, aufgrund eines Unfalls zum Einsatz von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen noch nicht vor. Für die Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn voll gesperrt.

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

