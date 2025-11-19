Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Hemsbach/Sulzbach/K 4229: Pkw bei Verkehrsunfall überschlagen, Polizei und Rettungskräfte im Einsatz PM 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Heute Morgen gegen 06:30 Uhr ereignete sich auf der K 4229 zwischen den Gemeinden Hemsbach und Sulzbach ein Unfall zwischen zwei Fahrzeugen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6161415).

Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer und ein 37-jähriger VW-Fahrer hintereinander die K4229 in Fahrtrichtung Weinheim. Im Weiteren beabsichtigte der 21-Jährige, den VW zu überholen und zog hierfür auf die Gegenfahrspur. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 29-jährige Honda-Fahrerin die Gegenfahrspur in Fahrtrichtung Hemsbach. Als der 21-Jährige dies bemerkte, scherte er zügig vor dem VW wieder auf seine Fahrspur, berührte dabei jedoch die vordere linke Stoßstangenseite des VW. Durch den Kontakt fuhr dieser rechts gegen die Leitplanke, kam ins Schlingern und rutschte schließlich in den Graben der gegenüberliegenden Seite. Dort kam der Peugeot auf der Fahrerseite liegend zum Stehen. Auch der 37-Jährige prallte in der Folge gegen die Leitplanke und fuhr dem im Graben liegenden Peugeot auf. Durch den Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige trug keine offensichtlichen Verletzungen davon, wurde jedoch zur eingehenden Untersuchung ebenfalls in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Aufräum -und Bergungsarbeiten musste die K 4229 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Fahrbahn konnte gegen 09:10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

