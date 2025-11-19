POL-MA: Mannheim: 30.000 Euro Sachschaden nach Unfall im Einmündungsbereich
Mannheim (ots)
Am Dienstag gegen 08:45 Uhr war ein 56-jähriger Seat-Fahrer auf der Hermsheimer Straße in Fahrtrichtung Ludwigshafener Straße unterwegs. Hierbei beabsichtigte er, nach der Ampelanlage nach links auf die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung SAP-Arena abzubiegen. Im Einmündungsbereich befand sich die Ampelanlage aufgrund eines Defekts außer Betrieb, so dass die Verkehrsregelung über Verkehrszeichen erfolgte. Zur selben Zeit befuhr eine 55-jährige Renault-Fahrerin die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung Fahrlachtunnel. An der Einmündung zur Hermsheimer Straße missachtete der 56-Jährige die Vorfahrt des Renault und kollidierte mit diesem. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.
