POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Kirche - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montag und Dienstagnachmittag in eine Kirche in der Wallstraße im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschaffte sich die Täterschaft durch das Aufhebeln einer Seitentür vom Friedhof aus Zugang zur Kirche. Im Gebäude hebelte sie die Türen zu mehreren Räumen auf und durchsuchte die Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

