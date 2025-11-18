POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Am Dienstagabend gegen 20.15 Uhr wurde ausgehend von einem Mehrfamilienhaus in der Beilstraße in Mannheim ein Brand gemeldet. Derzeit befinden sich starke Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
