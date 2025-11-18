PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz - Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt - Pressemeldung Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6160792 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6160979), ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6 ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Zwischenzeitlich sind die Aufräum-, Abschlepp- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen und sämtlichen Sperrungen wurden aufgehoben. Der Stau hat sich nach und nach aufgelöst.

