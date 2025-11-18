Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz - Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt - Pressemeldung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6160792), ereignete sich am Dienstagmorgen auf der A 6 ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Ein 40-jähriger Mann war gegen 9.45 Uhr mit seinem Kleinbus auf der mittleren Fahrspur der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg wollte er einen vor ihm fahrenden Sattelzug überholen, dessen Fahrer gerade einen weiteren Sattelzug überholte. Dabei wechselte der 40-Jährige mit seinem Kleinbus auf die linke Fahrspur und stieß dabei mit einem Porsche zusammen, der in diesem Moment die linke Fahrspur befuhr. Der Kleinbus-Fahrer wechselte daraufhin wieder auf die mittlere Fahrspur und fuhr in der weiteren Folge dem Sattelzug auf. An diesem platze durch den Aufprall ein Reifen und die hintere Stoßstange riss ab. Durch die abgerissene Stoßstange wurde daraufhin der Tank des weiteren Sattelzugs, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr, der Dieseltank aufgerissen. Dadurch trat Dieselkraftstoff aus dem Tank aus und ergoss sich über alle drei Fahrstreifen.

Der 40-jährige Fahrer des Kleinbusses erlitt durch die Zusammenstöße leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte ohne Patienten wieder starten.

Der Kleinbus sowie die beiden beschädigten Sattelzüge mussten abgeschleppt werden. Lediglich der 43-jährigen Porsche-Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Die Fahrbahn in Richtung Mannheim ist aufgrund der Unfallaufnahme sowie Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach wie vor voll gesperrt.

Es bildete sich zwischenzeitlich ein Rückstau von bis zu 10 Kilometern Länge.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell