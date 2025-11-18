PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz - Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Derzeit sind Polizei und Rettungsdienste wegen eines Verkehrsunfalls auf der A 6 in Höhe Dielheim im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Anflug. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen noch nicht vor.

Es hat sich bereits ein Rückstau von rund 2 Kilometern Länge gebildet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

    Am Montag, zwischen 17:30 Uhr und 20:40 Uhr, öffnete eine bisher unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Talblickstraße und gelangte so in das Gebäudeinnere. Nachdem die Täterschaft Bargeld und Schmuck an sich genommen hatte, flüchtete diese in ...

    Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Schlierbach wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt. Ein 83-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe der Einmündung der Straße Wolfsbrunnensteige bremste er sein Fahrzeug beim Heranfahren auf die dortige Ampel ab, da diese ...

    Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in Ketsch und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der oder die Unbekannte war kurz nach drei Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Hebelstraße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs. Dabei geriet ...

