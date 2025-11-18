Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Rettungshubschrauber im Einsatz - Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Derzeit sind Polizei und Rettungsdienste wegen eines Verkehrsunfalls auf der A 6 in Höhe Dielheim im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Mannheim ist derzeit voll gesperrt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Person verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist auf dem Anflug. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen noch nicht vor.

Es hat sich bereits ein Rückstau von rund 2 Kilometern Länge gebildet.

