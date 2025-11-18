Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in Ketsch und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte war kurz nach drei Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Hebelstraße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs. Dabei geriet der Fahrer oder die Fahrerin zu weit nach rechts und stieß gegen das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes nach vorne auf den Gehweg geschoben. Anschließend setzte das unfallverursachende Fahrzeug zurück, stieß gegen einen Opel und fuhr anschließend nach links in die Hockenheimer Straße und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung weiter.

Am Mercedes und Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Ein Zeuge, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug konnte er jedoch nicht geben.

Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Schwetzingen dauern an. Weitere Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/ 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell