POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer betrunken und ohne Führererlaubnis unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Hockenheim den Fahrer eines Opels in der Kornstraße. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-Jährige nicht nur keine Fahrerlaubnis hatte, sondern auch noch alkoholisiert war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab um kurz nach 3:30 Uhr einen Wert von über 0,9 Promille. Zudem führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Die Waffe wurde sichergestellt. Da der Fahrer keinen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest machen konnte, musste er eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Der 45-Jährige muss sich nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

