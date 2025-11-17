Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nägel und Schrauben auf Sportplatz verteilt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft verteilte in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Nägel und Schrauben im Strafraum eines Fußballplatzes in der Kalthorstraße. Glücklicherweise bemerkten die Spieler des Vereins die gefährlichen Gegenstände frühzeitig, sodass niemand verletzt wurde. Über den oder die Täter sowie dessen Motiv liegen noch keine Anhaltspunkte vor. Daher ermittelt das Polizeirevier Sandhofen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 zu melden.

