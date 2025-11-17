Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - hoher Sachschaden entstanden

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Samstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 36-jähriger Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem Toyota auf der Waldhofstraße in Richtung Luzenberg unterwegs. Vor der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz wollte er verkehrswidrig wenden. Dabei übersah er eine von hinten, in gleicher Richtung herannahende Straßenbahn. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, beschleunigte er stark. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte zunächst gegen einen Poller auf dem gegenüberliegenden Gehweg. In der weiteren Folge überfuhr er die Pfosten im Bereich der Straßenbahnhaltestelle und kollidierte schließlich doch mit dem Heck der Straßenbahn. Nachdem er kurz zum Stehen gekommen war, setzte er seine Fahrt fort, prallte gegen mehrere Pfosten auf der gegenüberliegenden Seite der Straßenbahngleise und kam letztendlich an der Mauer eines Fahrzeughandels an der Einmündung zur Maybachstraße zum Stehen. Aufgrund der herausgerissenen Sperrpfosten der Haltestelle musste die Straßenbahn eine Gefahrenbremsung durchführen. Hierdurch stützte ein Fahrgast in der Bahn und zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt dauern an

