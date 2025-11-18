PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, zwischen 17:30 Uhr und 20:40 Uhr, öffnete eine bisher unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Talblickstraße und gelangte so in das Gebäudeinnere. Nachdem die Täterschaft Bargeld und Schmuck an sich genommen hatte, flüchtete diese in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 10:12

    POL-MA: Heidelberg: 11-jähriges Kind bei Unfall leicht verletzt

    Heidelberg (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag im Heidelberger Stadtteil Schlierbach wurde ein 11-jähriges Kind leicht verletzt. Ein 83-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Opel auf der Schlierbacher Landstraße in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe der Einmündung der Straße Wolfsbrunnensteige bremste er sein Fahrzeug beim Heranfahren auf die dortige Ampel ab, da diese ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 10:10

    POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugenaufruf

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Dienstagmorgen ein unbekannter Autofahrer oder eine unbekannte Autofahrerin in Ketsch und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der oder die Unbekannte war kurz nach drei Uhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Hebelstraße in Richtung Hockenheimer Straße unterwegs. Dabei geriet ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:09

    POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Auto und Straßenbahn - hoher Sachschaden entstanden

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Samstagabend im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt entstand erheblicher Sachschaden. Ein 36-jähriger Mann war kurz nach 20 Uhr mit seinem Toyota auf der Waldhofstraße in Richtung Luzenberg unterwegs. Vor der Straßenbahnhaltestelle Neuer Meßplatz wollte er verkehrswidrig wenden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren