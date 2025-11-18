Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag, zwischen 17:30 Uhr und 20:40 Uhr, öffnete eine bisher unbekannte Täterschaft gewaltsam ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Talblickstraße und gelangte so in das Gebäudeinnere. Nachdem die Täterschaft Bargeld und Schmuck an sich genommen hatte, flüchtete diese in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens kann bislang nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444, zu melden.

