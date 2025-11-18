PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall; schwangere Unfallbeteiligte zur Untersuchung in Klinik

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen um 08:50 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Augustaanlage entlang. Als eine vorausfahrende 29- Jährige ihren Hyundai abrupt abbremsen musste, erkannte der 47-Jährige die Situation zu spät und fuhr dem Hyundai hinten auf. Da die schwangere 29-Jährige nach dem Zusammenstoß Schmerzen im Bauch verspürte, wurde sie zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Hyundai konnte durch einen Angehörigen der 29-Jährigen von der Unfallstelle weggefahren werden. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren