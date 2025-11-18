Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auffahrunfall; schwangere Unfallbeteiligte zur Untersuchung in Klinik

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen um 08:50 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mitsubishi-Fahrer die Augustaanlage entlang. Als eine vorausfahrende 29- Jährige ihren Hyundai abrupt abbremsen musste, erkannte der 47-Jährige die Situation zu spät und fuhr dem Hyundai hinten auf. Da die schwangere 29-Jährige nach dem Zusammenstoß Schmerzen im Bauch verspürte, wurde sie zur eingehenden Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Hyundai konnte durch einen Angehörigen der 29-Jährigen von der Unfallstelle weggefahren werden. Die Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.

