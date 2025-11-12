Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (370/2025) Tat am 31. Oktober: Einbruch in Tankstelle an der Kasseler Landstraße, Täter flüchten mit Zigaretten und Bargeld

Göttingen, Kasseler Landstraße

Freitag, 31. Oktober 2025, zwischen 01.25 und 02.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Einbruch in die ESSO-Tankstelle an der Göttinger Kasseler Landstraße haben Unbekannte in der Nacht des 31.10.25 (Freitag) Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Der entstandene Gesamtschaden ist noch offen. Von den Tätern fehlt jede Spur. Es werden Zeugen gesucht.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter mutmaßlich in der Zeit zwischen 01.25 und 02.20 Uhr über die aufgebrochene Eingangstür in den Verkaufsraum ein. Offenbar hatten es die Diebe anschließend gezielt auf Zigaretten abgesehen.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Umfeld der ESSO-Tankstelle in der Tatnacht nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Kein Zusammenhang mit Taten im "Kauf Park" und in Scheden

Die Ermittler in Göttingen sehen aktuell keinen Zusammenhang mit den zuletzt begangenen Einbrüchen in einen Tabakwarenladen im "Kauf Park" und einen Lebensmittel-Discounter in Scheden (Landkreis Göttingen, siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6156029 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6156125). In beiden Fällen hatten Unbekannte u. a. ebenfalls größere Mengen an Tabakwaren erbeutet.

Bundesweite Einbruchserie in Tankstellen

Der Göttinger Tankstellen-Einbruch ist nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich Teil einer bundesweiten Einbruchsserie in Tankstellen, bei denen es den Tätern gezielt um den Diebstahl von Tabakwaren und Bargeld geht. Gleichgelagerte Delikte wurden u. a. bereits in Bayern und Hessen registriert.

