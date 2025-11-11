Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (369/2025) Einbruch in Lebensmittel-Discounter in Scheden - Tresor aufgebrochen, Einnahmen gestohlen, Täter unbekannt

Scheden, Gewerbegebiet B 3

Nacht zu Montag, 10. November 2025

SCHEDEN (jk) - Nach Besteigen des Daches sind Unbekannte im Gewerbegebiet von Scheden (Landkreis Göttingen) nahe der Bundesstraße 3 in der Nacht zu Montag (10.11.25) gewaltsam in einen Lebensmittel-Discounter eingedrungen. Im Innern brachen die Täter mit einem bislang unbekannten Werkzeug offenbar gezielt den Tresor auf, in dem die Einnahmen lagerten. Die Einbrecher entkamen letztlich unerkannt mit mehreren tausend Euro. Von ihnen fehlt jede Spur.

Das Polizeikommissariat Hann. Münden ermittelt und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise insbesondere zu verdächtigen Personen und auch Fahrzeugen im Umfeld des Discounters am späten Sonntagabend (10.11.25) bzw. in der darauffolgenden Nacht werden unter Telefon 05541/9510 entgegengenommen.

Bereits in der Nacht zu Samstag (08.11.25) waren Unbekannte in Göttingen ebenfalls über das Dach in einen Tabakladen im Einkaufszentrum "Kauf Park" nahe der A 7 eingedrungen (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6156029). In diesem Fall hatten es die Täter allerdings vor allem auf Zigaretten und weniger auf Geld abgesehen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist derzeit noch unklar. Die mit den Fällen betrauten Ermittler stehen in engem Kontakt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

