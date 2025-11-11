Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (368/2025) Nächtlicher Einbruch im großen Stil - Unbekannte stehlen Tabakwaren und Bargeld aus Geschäft im Göttinger Einkaufszentrum "Kauf Park"

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Kauf Park

Nacht zu Samstag, 8. November 2025

GÖTTINGEN (jk) - Bei einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft im Göttinger "Kauf Park" nahe der Autobahn 7 haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (08.11.25) Zigaretten, Tabakwaren sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro erbeutet. Zuvor hatten die Täter mutmaßlich an der Rückseite des Einkaufszentrums den mit Stacheldraht versehenen Zaun überwunden und waren so auf das Gelände gelangt.

Einbrecher kamen über das Dach

Den ersten Erkenntnissen zufolge, drangen die Täter im Laufe der Nacht über das Dach in den Verkaufsraum des Tabakladens ein und nutzten diesen ungewöhnlichen Weg anschließend auch zum Abtransport der umfangreichen Beute.

Auswertung gesicherter Spuren dauert an

Aufgrund erster Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass an dem Einbruch mehrere Personen beteiligt gewesen sein müssen. Diese hinterließen am Tatort diverse Spuren, die von Experten der Polizei im Rahmen der Tatortaufnahme gesichert wurden und jetzt ausgewertet werden. Sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher liegen bislang noch nicht vor.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in der Nacht zum letzten Samstag auf dem Gelände oder im Umfeld des Einkaufszentrums verdächtige Personenbewegungen oder auch Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Göttinger Polizei zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell