Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brandgeschehen in Mehrfamilienhaus - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend zu einem Brandgeschehen in der Mannheimer Beilstraße.

In einer Küche eines Mehrfamilienhauses brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Berufsfeuerwehr Mannheim, welche mit zwei Löschzügen vor Ort kam, hatte die Lage vor Ort allerdings schnell im Griff. Durch die unmittelbar eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf den restlichen Bereich der Wohnung verhindert werden. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Bewohner des Mehrfamilienhauses verletzt. Neben starken Kräften von Polizei und Feuerwehr befand sich auch der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Der durch den Küchenbrand entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Wohnung, in welcher der Brand ausgebrochen war, ist auch nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Einsatz am Brandort war gegen 21.30 Uhr beendet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Die ersten Ermittlungen vor Ort führte das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell