Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251016-1: Täterduo überfällt Discounter - Zeugenaufruf

Erftstadt (ots)

Herausgabe von Bargeld gefordert

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei unbekannten Männern, die zwischen 20 und 25 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein sollen. Ihnen wird vorgeworfen, am Mittwochabend (15. Oktober) einen Discounter in Erftstadt überfallen und eine Mitarbeiterin mit einer Machete bedroht zu haben. Beide Täter sollen zur Tatzeit einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jogginghose und eine dunkle Sturmmaske getragen haben. Einer habe eine Machete in seiner Hand gehalten.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Maskierten den Discounter an der Straße "Vor dem Buschtor" gegen 20 Uhr betreten haben und in Richtung Kassenbereich gegangen sein. Ein Mann habe die Machete geschwenkt während der zweite Unbekannte zur Kasse gegangen sei und die Herausgabe von Bargeld gefordert habe. Anschließend habe er an der Kasse gerüttelt. Als sie sich nicht löste, sei das Duo ohne Beute aus dem Supermarkt in Richtung Kriegergasse geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten leiteten umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen ein. Sie befragten Zeugen, dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell