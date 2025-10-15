Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251015-2: Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergheim (ots)

Zusammenstoß mit Kleinkraftrad

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (14. Oktober) in Bergheim-Oberaußem ist eine Fußgängerin (5) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um das Mädchen und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei ein Kleinkraftradfahrer (62) gegen 14.55 Uhr auf der Bergheimer Straße in Richtung Ludwig-Kons-Straße gefahren. Gleichzeitig habe ein Bus in entgegengesetzter Richtung an der dortigen Bushaltestelle gehalten. Als der 62-Jährige an dem Bus vorbeigefahren sei, soll die 5-Jährige hinter dem Bus auf die Straße gelaufen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Zweiradfahrer und der Fußgängerin. Das Kind stürzte und zog sich die Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

