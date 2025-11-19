PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Hemsbach/Sulzbach/K 4229: Pkw bei Verkehrsunfall überschlagen, Polizei und Rettungskräfte im Einsatz PM 1

Mannheim (ots)

Derzeit befinden sich auf der K 4229, zwischen den Gemeinden Hemsbach und Sulzbach, Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Hierbei hat sich ein Pkw überschlagen. Ersten zufolge wurden bei dem Unfallgeschehen zwei Personen leicht verletzt.

Die Unfallaufnahme dauert derzeit an.

