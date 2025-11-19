PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Streit unter Taxifahrern eskaliert

Heidelberg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Streit unter Taxifahrern vor dem Hauptbahnhof. Nach aktuellem Erkenntnisstand wollte sich ein 30-jähriger Taxifahrer mit seinem Auto am Taxistand vor das Fahrzeug eines anderen Taxifahrers drängeln. Jener stieg aus, um den 30-Jährigen zur Rede zu stellen. Der zunächst verbal geführte Streit wurde immer hitziger und eskalierte zwischen dem 30-Jährigen und seinem 53-jährigen Taxikollegen in gegenseitige Schläge. Bei der Auseinandersetzung verletzten sich beide leicht. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.

