Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr um kurz nach 12 Uhr ein Linienbus auf der Schwetzinger Straße von der Ortsmitte in Richtung Schwetzingen, während eine 46-Jährige mit einem Audi auf dem Waldpfad in Richtung Lessingstraße unterwegs war. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete die Fahrerin an der Kreuzung Schwetzinger Straße/Waldpfad die Vorfahrt des Linienbusses. Infolgedessen kam es zu einem Unfall zwischen den Fahrzeugen, bei dem sich fünf Fahrgäste im Bus leicht verletzten, darunter ein 4-jähriges Mädchen. Das Kind kam zusammen mit ihrer Mutter in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 2.000 Euro. Die Audi-Fahrerin zeigte sich nach dem Unfall wenig einsichtig und beleidigte einen der eingesetzten Polizeibeamten.

Die Frau muss sich nun wegen Beleidigung verantworten sowie wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung in fünf Fällen. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

