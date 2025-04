LPI-SHL: Schlangenlinien gefahren

Schmalkalden (ots) - Ein 47-jähriger Mann bekämpfte Dienstagnachmittag Unkraut mit einem Gasbrenner in der Notstraße in Schmalkalden. Aus Unachtsamkeit geriet dabei eine angrenzende Wiese auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, sodass kein Schaden an Gegenständen oder weiteren Pflanzen eintrat. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter ...

