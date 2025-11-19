Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrrad aufgefunden - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend wurde in Weinheim ein Fahrrad aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Ein Unbekannter stellte gegen 18.45 Uhr vor einem Ladengeschäft am Weinheimer Bahnhof ein Fahrrad der Marke Merida Matts Sport 300 ab und teilte dem Ladenbesitzer mit, dass er dieses gefunden hätte. Anschließend lief er einfach davon. Der Ladenbetreiber begab sich daraufhin mitsamt dem Fahrrad zum gegenüberliegenden Polizeirevier Weinheim und gab dieses dort ab.

Bisherige Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf einen Eigentümer. Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Fahrrades bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrrad geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell