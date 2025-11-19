Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet von St. Leon-Rot ein.

Die Unbekannten durchtrennten im Zeitraum zwischen Montag, 16.30 Uhr und Dienstag, 8.00 Uhr den Zaun an der Rückseite des Firmengeländes in der Straße An der Autobahn und begaben sich anschließend zur Fertigungshalle des Unternehmens, wo sie gewaltsam das Rolltor öffneten. Hier ließen die Eindringlinge mehrere Elektrowerkzeuge samt Akkus und Ladestationen mitgehen. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens St. Leon-Rot dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

